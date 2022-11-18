Постановлением Совета министров № 780 от 15 ноября 2022 г. внесены изменения в Положение о порядке регистрации актов гражданского состояния и выдачи документов и (или) справок органами, регистрирующими акты гражданского состояния, утвержденное постановлением правительства № 1454 от 14 декабря 2005 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом уточняются требования к переводчику при регистрации актов гражданского состояния иностранных граждан и лиц без гражданства, не владеющих или недостаточно владеющих государственными языками Беларуси. В соответствии с документом переводчиком может быть совершеннолетнее дееспособное лицо, не заинтересованное в осуществлении административной процедуры, владеющее языками, знание которых необходимо для перевода, подтвердившее свой профессиональный уровень соответствующими документами (диплом, копия трудовой книжки, сертификат (свидетельство) о прохождении соответствующих языковых курсов и другое).

Согласно документу, если заинтересованное лицо (заинтересованные лица), обратившееся за регистрацией актов гражданского состояния, вследствие физических недостатков, болезни, неграмотности, преклонного возраста не может прочитать текст бланка заявления о регистрации акта гражданского состояния и заполнить его, по его (их) просьбе письменное заявление может быть оформлено должностным лицом органа, регистрирующего акты гражданского состояния. В этом случае на заявлении производится запись о прочтении текста заявления и соответствии его содержания волеизъявлению гражданина, обратившегося за регистрацией акта гражданского состояния, с указанием причин прочтения. Если заявитель по уважительным причинам не может собственноручно подписаться, подпись может быть совершена по его уполномочию и в его присутствии другим лицом, о чем на заявлении о регистрации акта гражданского состояния делается соответствующая отметка.

Вместе с тем Положение дополняется следующим: если обратившийся за регистрацией актов гражданского состояния глухой, немой или глухонемой гражданин неграмотен, регистрация акта гражданского состояния производится в присутствии переводчика жестового языка, квалификация которого подтверждена соответствующим документом.

Кроме того, документом вносятся изменения в Положение о порядке представления документов, на основании которых осуществляется реализация права на государственные социальные льготы, права и гарантии отдельными категориями граждан, утвержденное постановлением Совмина № 1738 от 13 декабря 2007 г. Так, Положение дополняется нормой о том, что удостоверение инвалида является документом с определенной степенью защиты и оформляется на бланке оранжевого (для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет) или голубого (для инвалидов I–III групп) цвета, который изготавливается типографским способом, имеет типографские серию и номер.

Документом вносятся изменения также в перечень бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания с нормами и нормативами обеспеченности граждан этими услугами, утвержденный постановлением Совета министров № 1218 от 27 декабря 2012 г. В частности, перечень дополняется следующими бесплатными и общедоступными социальными услугами государственных учреждений социального обслуживания: услугами персонального ассистента, консультационно-информационными, социально-бытовыми, социально-педагогическими, социально-посредническими, социально-психологическими и социально-реабилитационными услугами.