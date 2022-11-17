Постановлением Совета министров № 770 от 11 ноября 2022 г. внесены изменения в Положение о Министерстве архитектуры и строительства, утвержденное постановлением правительства № 973 от 31 июля 2006 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, функции Министерства архитектуры и строительства дополняются полномочиями по установлению:

требований к составу, содержанию и форме паспорта застройщика;

порядка определения вида строительной деятельности и наименования объекта строительства;

порядка формирования и ведения перечня проектов (серий) экономичных жилых домов типовых потребительских качеств.

Кроме того, внесены изменения в единый перечень административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденный постановлением Совета министров № 548 от 24 сентября 2021 г. В частности, вводится новая административная процедура: получение паспорта застройщика (при возведении и реконструкции одноквартирного жилого дома и (или) нежилых капитальных построек в упрощенном порядке). Срок осуществления этой административной процедуры составляет 15 рабочих дней.

Основные положения постановления вступают в силу с 15 декабря 2022 г.