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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
10:17 18.11.2022
Постановлением Совета министров № 779 от 15 ноября 2022 г. внесены изменения в ряд постановлений правительства по вопросам охраны окружающей среды.
Как сообщает Национальный правовой портал, документом, в частности, скорректировано Положение о порядке проведения общественной экологической экспертизы, утвержденное постановлением Совета министров № 1592 от 29 октября 2010 г. Правовым актом уточняется, что размер платы за предоставление проектной документации, определяемый гражданско-правовым договором, не может превышать экономически обоснованных затрат, связанных с ее предоставлением.
Также изменения коснулись Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений, утвержденного постановлением Совета министров № 458 от 14 июня 2016 г. Оно дополнено нормой о том, что общественные обсуждения экологического доклада по стратегической экологической оценке могут проводиться одновременно с общественными обсуждениями градостроительных проектов и иной документации в порядке, не противоречащем данному Положению и законодательству в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Кроме того, правовым актом предусмотрено внесение изменений:
в Положение о порядке создания и использования информационной системы в области ветеринарии, ее взаимодействия с иными информационными системами, утвержденное постановлением Совета министров № 232 от 22 апреля 2021 г.;
в Национальный план действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь на 2021-2025 годы, утвержденный постановлением Совета министров № 710 от 10 декабря 2021 г.
Постановление вступает в силу с 18 ноября 2022 г.
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