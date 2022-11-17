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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ДОБАВИЛО ЕЩЕ ДВЕ КОМПАНИИ В СПИСОК ЗАПРЕЩЕННЫХ К ПРОДАЖЕ

18:19 17.11.2022 Правительство Беларуси дополнило список иностранных инвесторов, которым запрещается отчуждение принадлежащих им акций (долей в уставных фондах) белорусских организаций. Об этом сообщает Telegram-канал правительства. В частности, перечень, утвержденный постановлением Совмина № 436 от 1 июля 2022 года, дополнили ООО «Недвижимость Восток» и ИООО «Синэво». «Соответствующий документ подписан в целях защиты экономических интересов Беларуси», - говорится в сообщении.