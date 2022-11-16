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МИНЗДРАВ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ВОПРОСЫ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗДОРОВЬЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС ГРАЖДАН


11:05 17.11.2022

На общественное обсуждение вынесен проект постановления, которым изменяется постановление Совета министров № 773 от 11 июня 2009 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом документа предусматривается:

дополнение Положения о межведомственных экспертных советах по установлению причинной связи заболеваний, приведших к инвалидности или смерти, у лиц, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, утвержденного этим постановлением, перечнем заболеваний, возникновение которых может быть связано с катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими радиационными авариями;

передача полномочий по определению состава Республиканского межведомственного экспертного совета от Совета министров Министерству здравоохранения Беларуси;

приведение норм этого постановления в соответствие с действующей редакцией закона от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении»;

совершенствование практики применения нормативного правового акта, внесения изменений технического характера, направленных на его приведение в соответствие с актуальными требованиями нормотворческой техники.

Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 17 по 27 ноября 2022 г.
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