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МИНЗДРАВ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ВОПРОСЫ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗДОРОВЬЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС ГРАЖДАН
11:05 17.11.2022
На общественное обсуждение вынесен проект постановления, которым изменяется постановление Совета министров № 773 от 11 июня 2009 г.
Как сообщает Национальный правовой портал, проектом документа предусматривается:
дополнение Положения о межведомственных экспертных советах по установлению причинной связи заболеваний, приведших к инвалидности или смерти, у лиц, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, утвержденного этим постановлением, перечнем заболеваний, возникновение которых может быть связано с катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими радиационными авариями;
передача полномочий по определению состава Республиканского межведомственного экспертного совета от Совета министров Министерству здравоохранения Беларуси;
приведение норм этого постановления в соответствие с действующей редакцией закона от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении»;
совершенствование практики применения нормативного правового акта, внесения изменений технического характера, направленных на его приведение в соответствие с актуальными требованиями нормотворческой техники.
Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 17 по 27 ноября 2022 г.
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