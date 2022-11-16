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В БЕЛАРУСИ УТОЧНЕН ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПЛАТ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОТОРЫХ ФИЗЛИЦА СМОГУТ ОТКРЫТЬ БАЗОВЫЕ СЧЕТА В БАНКАХ
09:59 17.11.2022
Постановлением Совета министров и правления Национального банка № 781/24 от 15 ноября 2022 г. внесены изменения в совместное постановление от 22 февраля 2022 г. № 93/3 «Об определении перечня выплат социального характера».
Как сообщает Национальный правовой портал, изменениями предусмотрено уточнение перечня выплат социального характера, для получения которых физлица, имеющие в соответствии с законодательством право на их получение и изъявившие желание либо обязанные в соответствии с актами законодательства получать такие выплаты через банки, открывают базовые счета.
В частности, к указанным выплатам дополнительно отнесена денежная компенсация затрат на технические средства социальной реабилитации, приобретенные гражданами самостоятельно.
Постановление № 781/24 принято в соответствии с законом Республики Беларусь от 30 июня 2022 г. № 183-З «О правах инвалидов и их социальной интеграции».
Постановление вступает в силу с 6 января 2023 г.
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