Постановлением Совета министров и правления Национального банка № 781/24 от 15 ноября 2022 г. внесены изменения в совместное постановление от 22 февраля 2022 г. № 93/3 «Об определении перечня выплат социального характера».

Как сообщает Национальный правовой портал, изменениями предусмотрено уточнение перечня выплат социального характера, для получения которых физлица, имеющие в соответствии с законодательством право на их получение и изъявившие желание либо обязанные в соответствии с актами законодательства получать такие выплаты через банки, открывают базовые счета.

В частности, к указанным выплатам дополнительно отнесена денежная компенсация затрат на технические средства социальной реабилитации, приобретенные гражданами самостоятельно.

Постановление № 781/24 принято в соответствии с законом Республики Беларусь от 30 июня 2022 г. № 183-З «О правах инвалидов и их социальной интеграции».

Постановление вступает в силу с 6 января 2023 г.