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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ МОЖНО ОБСУДИТЬ ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ БИЗНЕСА


14:58 16.11.2022

На общественное обсуждение вынесен проект указа, которым предусмотрена корректировка указа от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной надзорной деятельности в Республике Беларусь» (указ № 510).

Как сообщает Национальный правовой портал, документом предлагается оптимизация контрольной (надзорной) деятельности, снижение воздействия со стороны контролирующих (надзорных) органов на субъекты предпринимательской деятельности за счет смещения акцента при проведении проверок в сторону превентивного характера.

В частности, проектом предусматривается установление единых требований к порядку проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера. Для реализации данного направления Указ № 510 дополняется типовым положением о мероприятиях технического (технологического, поверочного) характера, устанавливающим единый порядок назначения и проведения данных мероприятий, включая сроки, права/обязанности субъектов и должностных лиц контролирующих (надзорных) органов.

Обсуждаемым документом излагается в новой редакции Положение о порядке проведения мониторинга, утвержденное указом № 510.

Кроме того, предлагается вывести из-под действия указа № 510 следующие мероприятия:

мониторинг массовой информации;

проведение государственными органами, подчиненными (подотчетными) президенту и правительству, облисполкомами (Минским горисполкомом) анализа эффективности работы подчиненных (входящих в состав (систему) организаций);

государственного пробирного надзора.

Также предлагается дополнить указ № 510 нормами, касающимися мер ответственности контролирующих (надзорных) органов за нарушение порядка проведения мониторинга, а также необходимостью внесения сведений о всех контрольных (надзорных) мероприятиях в интегрированную автоматизированную систему контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь.

Документом вносятся иные корректировки, связанные с определением прав и обязанностей контролирующих (надзорных) органов и порядком проведения соответствующих мероприятий в отношении субъектов хозяйствования.

Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 16 по 25 ноября 2022 г.
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