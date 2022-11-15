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МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ БЕЛАРУСИ ВНЕСЛО ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА


12:19 16.11.2022

Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 63 от 31 октября 2022 г. внесены изменения в Инструкцию о порядке исчисления среднего заработка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, для исчисления среднего заработка, сохраняемого работнику за время трудового и социального (в связи с получением образования) отпусков, для выплаты денежной компенсации за неиспользованный трудовой отпуск, изменено среднемесячное количество календарных дней с «29,7» на «29,6».

В соответствии с указом «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь» в республике объявлено 10 нерабочих дней.

Таким образом, среднемесячное количество календарных дней в среднем за 5-летний цикл составляет 29,6 ((366 календарных дней в високосный год + 4*365 календарных дней за 4 не високосных года) / 5 лет – 10 праздничных нерабочих дней) / 12 месяцев = 29,6).

В пункте 15 и абзаце втором части первой пункта 24 Инструкции обобщены наименования структурных элементов заработной платы без изменения порядка исчисления среднего заработка.

С учетом статей 61 и 63 Трудового кодекса определение структуры заработной платы, условий и порядка выплаты заработной платы, в том числе стимулирующих выплат (надбавок, премий, бонусов и иных), относится к компетенции нанимателя.

Пункт 15 Инструкции определяет порядок включения выплат, предусмотренных системами оплаты труда и начисляемых за предшествующие отчетные периоды.

Например, надбавки за предшествующий месяц, ежемесячные (квартальные, полугодовые) премии, краткосрочные бонусы, вознаграждения, в том числе по итогам работы за год, за выслугу лет, и иные подобные выплаты, начисляемые за предшествующие отчетные периоды. Такие выплаты включаются в расчет среднего заработка, сохраняемого за время отпуска, и расчета компенсации в том месяце, в котором они прошли по лицевому счету.

Минтруда обращает внимание, что выплаты, производимые за текущий месяц, как и прежде, включаются в расчет среднего заработка в том месяце, за который они начислены (например, ежемесячная премия за октябрь и начисленная в октябре включится с расчет среднего заработка в октябре).

Аналогичный подход обобщения наименований структурных элементов заработной платы применен в пункте 24 Инструкции.

В частности, слова «ежемесячные премии, авторские (постановочные) вознаграждения, обусловленные системами оплаты труда, действующими у нанимателя, единовременные премии» заменены на слова «ежемесячные (единовременные) выплаты (премии, вознаграждения и другие), обусловленные системами оплаты труда».

Пункт 32 Инструкции изложен в новой редакции.

Конкретизируется, что при установленной сумме ущерба для определения порядка его возмещения (судебном либо нанимателем) применяется поправочный коэффициент.

Возмещение ущерба работником в размере до трех его среднемесячных заработков производится по распоряжению нанимателя путем удержания из заработной платы работника (статья 408 Трудового кодекса). Возмещение ущерба работником свыше трех его среднемесячных заработков производится в судебном порядке.

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.
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