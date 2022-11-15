На общественное обсуждение вынесен проект постановления «Об изменении постановления Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 2 августа 2021 г. № 11».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом предусмотрено внесение изменений в действующее Положение о порядке внесения сведений в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС).

Корректировка связана с практикой применения нормативного правового акта, необходимостью определения времени появления информации на сервере ЕГАИС с учетом покрытия территории Беларуси сетью Интернет.

Документ определяет время появления сведений о транспортируемой и (или) реализуемой древесине на сервере ЕГАИС. Так, дата и время сведений о транспортируемой и (или) реализуемой древесине по документу «ТД-ЛЕС» должны соответствовать дате и времени создания документа «ТД-ЛЕС» на сервере ЕГАИС.

Организатор общественного обсуждения – Министерство лесного хозяйства.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 16 по 27 ноября 2022 г.