|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В СИСТЕМУ УЧЕТА ДРЕВЕСИНЫ И СДЕЛОК С НЕЙ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ
11:14 16.11.2022
На общественное обсуждение вынесен проект постановления «Об изменении постановления Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 2 августа 2021 г. № 11».
Как сообщает Национальный правовой портал, документом предусмотрено внесение изменений в действующее Положение о порядке внесения сведений в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС).
Корректировка связана с практикой применения нормативного правового акта, необходимостью определения времени появления информации на сервере ЕГАИС с учетом покрытия территории Беларуси сетью Интернет.
Документ определяет время появления сведений о транспортируемой и (или) реализуемой древесине на сервере ЕГАИС. Так, дата и время сведений о транспортируемой и (или) реализуемой древесине по документу «ТД-ЛЕС» должны соответствовать дате и времени создания документа «ТД-ЛЕС» на сервере ЕГАИС.
Организатор общественного обсуждения – Министерство лесного хозяйства.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 16 по 27 ноября 2022 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 15.11.2022
Курсы в банках
на 16.11.2022
Конвертация в банках
на 16.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте