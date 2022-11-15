Министерство антимонопольного регулирования и торговли в связи с принятием постановления Совета министров № 692 от 14 октября 2022 г. разъяснило вопросы о требованиях к участникам процедур госзакупок.

В частности, постановлением № 692 к участникам процедур государственных закупок независимо от предмета государственной закупки установлены следующие дополнительные требования:

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, – участник процедуры государственной закупки, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – участника процедуры государственной закупки, и лицо, имеющее право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не должны считаться подвергавшимися административному взысканию за административные правонарушения, предусмотренные в частях 7, 8 и 10 статьи 14.4, частях 4 и 5 статьи 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП);

отсутствие у участника процедуры государственной закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209 – 212, 216, 235, 243 – 2433, 424 – 426, 429 – 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК);

отсутствие у лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – участника процедуры государственной закупки, и лица, имеющего право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в 209 – 212, 216, 235, 243 – 2433, 424 – 426, 429 – 432 и 455 УК.

Указанные дополнительные требования обязательны для всех видов процедур государственных закупок, кроме биржевых торгов, независимо от предмета государственной закупки или его ориентировочной стоимости.

При этом соответствующие положения постановления № 692 вступают в силу с 16 ноября 2022 г.

Таким образом, при осуществлении государственных закупок в документах, предоставляемых для подготовки предложения, утверждаемых с 16 ноября 2022 г., дополнительные требования к участникам должны быть установлены в строгом соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 постановления № 395 (в редакции постановления № 692).

Также и в закупке из одного источника, решение о проведении которой принимается с 16 ноября 2022 г., участник должен подтвердить соответствие дополнительным требованиям в строгом соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 постановления № 395 (в редакции постановления № 692).

Процедуры государственных закупок, начатые до 16 ноября 2022 г., осуществляются в соответствии с законодательством, действовавшим до этой даты (без рассматриваемых дополнительных требований).

В случае признания конкурентной процедуры государственной закупки, начатой до 16 ноября 2022 г., несостоявшейся необходимо учитывать, что при проведении повторной процедуры государственной закупки или процедуры закупки из одного источника после признания конкурентной процедуры государственной закупки несостоявшейся не подлежат изменению требования к участникам (пункт 2 статьи 27 Закона).

В этой связи если решение о проведении повторной процедуры государственной закупки или процедуры закупки из одного источника после признания конкурентной процедуры государственной закупки несостоявшейся не принято до 16 ноября 2022 г., то с учетом необходимости изменения дополнительных требований к участникам недопустимо проведение повторной процедуры государственной закупки или процедуры закупки из одного источника после признания конкурентной процедуры государственной закупки несостоявшейся.

В такой ситуации после изменения дополнительных требований к участникам подлежит проведению новая процедура государственной закупки.

Соответствие рассматриваемым дополнительным требованиям подтверждается заявлением участника.

При этом комментируемые дополнительные требования предъявляются ко всем участникам процедур государственных закупок. Следовательно, соответствующее заявление должно предоставляться в том числе участниками – нерезидентами Республики Беларусь.

Так, участник процедуры государственной закупки – физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, предоставляет заявление о том, что:

он не считается подвергавшимся административному взысканию за административные правонарушения, предусмотренные в частях 7, 8 и 10 статьи 14.4, частях 4 и 5 статьи 14.5 КоАП.

В зависимости от категории административного правонарушения в статье 4.9 КоАП определяются сроки, по истечении которых физическое или юридическое лицо считается не подвергавшимся административному взысканию;

у него отсутствует не снятая или не погашенная в установленном порядке судимость за преступления, предусмотренные в статьях 209 – 212, 216, 235, 243 – 2433, 424 – 426, 429 – 432 и 455 УК.

Главой 13 УК определены условия погашения и снятия судимости.

В свою очередь участник государственной закупки – юридическое лицо предоставляет заявление о том, что:

лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа, и лицо, имеющее право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не считаются подвергавшимися административному взысканию за административные правонарушения, предусмотренные в частях 7, 8 и 10 статьи 14.4, частях 4 и 5 статьи 14.5 КоАП;

у лица, осуществляющего полномочия его единоличного исполнительного органа, и лица, имеющего право давать юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, отсутствует не снятая или не погашенная в установленном порядке судимость за преступления, предусмотренные в 209 – 212, 216, 235, 243 – 2433, 424 – 426, 429 – 432 и 455 УК.

Таким образом, участник, являющийся юридическим лицом, предоставляет указанное выше заявление в отношении лица, осуществляющего полномочия его единоличного исполнительного органа, то есть в отношении физического лица, осуществляющего руководство деятельностью участника, – руководителя (генерального директора, директора, председателя, начальника и пр.). Также сведения предоставляются в отношении физического лица, которое на основании учредительных документов юридического лица (например, устава) либо заключенного договора (например, управляющий, получивший полномочия с учетом части девятой статьи 53 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах») имеет право давать юридическому лицу – участнику процедуры государственной закупки обязательные для исполнения указания.

Указание в заявлении фамилии, имени, отчества в отношении перечисленных лиц не требуется. Допустимо указать, например, что директор не считается подвергавшимся административному взысканию за административные правонарушения, предусмотренные в частях 7, 8 и 10 статьи 14.4, частях 4 и 5 статьи 14.5 КоАП. Либо, что лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, не считается подвергавшимся административному взысканию за административные правонарушения, предусмотренные в частях 7, 8 и 10 статьи 14.4, частях 4 и 5 статьи 14.5 КоАП.

В случае если у юридического лица отсутствует лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа, и (или) лицо, имеющее право давать юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, участнику процедуры государственной закупки следует указать об этом в заявлении.