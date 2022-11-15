Министерство образования 1 ноября приняло постановление № 412 «О получении высшего образования в сокращенный срок».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом установлен перечень специальностей среднего специального образования, соответствующих специальностям образовательной программы бакалавриата или непрерывной образовательной программы высшего образования, для получения высшего образования в сокращенный срок. В перечень, в частности, включены:

дошкольное образование;

начальное образование;

издательское дело;

хореографическое искусство;

маркетинг;

правоведение;

геодезия;

лесное хозяйство;

сестринское дело;

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;

почтовая связь;

разработка месторождений полезных ископаемых;

архитектура;

ветеринарная медицина;

фармация.

Всего 139 наименований.

Ведомственное постановление от 31 марта 2017 г. № 33 «О специальностях среднего специального образования, учебные планы которых интегрированы с учебными планами специальностей высшего образования» признается утратившим силу.

Правовой акт принят в соответствии с Правилами приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 27 января 2022 г. № 23.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.