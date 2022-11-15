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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ОБНОВЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОКРАЩЕННЫЙ СРОК
17:52 15.11.2022
Министерство образования 1 ноября приняло постановление № 412 «О получении высшего образования в сокращенный срок».
Как сообщает Национальный правовой портал, документом установлен перечень специальностей среднего специального образования, соответствующих специальностям образовательной программы бакалавриата или непрерывной образовательной программы высшего образования, для получения высшего образования в сокращенный срок. В перечень, в частности, включены:
дошкольное образование;
начальное образование;
издательское дело;
хореографическое искусство;
маркетинг;
правоведение;
геодезия;
лесное хозяйство;
сестринское дело;
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;
почтовая связь;
разработка месторождений полезных ископаемых;
архитектура;
ветеринарная медицина;
фармация.
Всего 139 наименований.
Ведомственное постановление от 31 марта 2017 г. № 33 «О специальностях среднего специального образования, учебные планы которых интегрированы с учебными планами специальностей высшего образования» признается утратившим силу.
Правовой акт принят в соответствии с Правилами приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 27 января 2022 г. № 23.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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