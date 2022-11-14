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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ


12:07 15.11.2022

На общественное обсуждение вынесен проект постановления министерств экономики, финансов, архитектуры и строительства «Об изменении постановления Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 февраля 2009 г. № 37/18/6».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом предусмотрено внесение изменений в Инструкцию о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов.

Предлагается ввести ограничения по применению инструментов ускоренной амортизации (сроков полезного использования, нелинейных методов) в отношении легковых автомобилей – установить требования о начислении амортизации в отношении легковых автомобилей исключительно исходя из нормативного срока службы линейным либо производительным способом, в том числе по предметам лизинга. Исключение предусмотрено только в отношении автомобилей, относимых к специальным, а также используемых для услуг такси, в связи с их более интенсивной эксплуатацией.

Также планируется установить ограничение по применению ускоренной амортизации в отношении предметов лизинга – амортизация по легковым автомобилям, являющихся предметами лизинга, начисляется линейным способом или производительным способами исходя из нормативного срока службы. При этом данное условие не распространяется на автомобили, относимые к специальным, и такси.

Отдельные нормы Инструкции о порядке начисления амортизации уточнены в соответствии с терминологией действующего законодательства, а также практикой применения.

Согласно планируемым корректировкам, организациям и индивидуальным предпринимателям будет предоставлено право начислять амортизацию по объектам, числившимся в составе основных средств и нематериальных активов до даты вступления в силу изменения в Инструкцию, в соответствии с порядком начисления амортизации этих объектов, установленным организацией (индивидуальным предпринимателем) в соответствии с законодательством, действовавшим до вступления в силу постановления.

Организатор общественного обсуждения – Министерство экономики.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 15 по 25 ноября 2022 г.
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