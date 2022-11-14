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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС УПРАЗДНЯТ
09:56 15.11.2022
Лукашенко 14 ноября подписал указ № 405 "О Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь", сообщает его пресс-служба.
Документом упраздняется Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
При этом задачи и функции департамента и его структурных подразделений передаются Госатомнадзору МЧС, Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды, концерну "Беллегпром", Гомельскому и Могилевскому облисполкомам.
Указом также утверждаются новые редакции положений о МЧС и его департаментах.
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