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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНТРАНС СКОРРЕКТИРОВАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ПУТЯМ БЕЛАРУСИ
18:00 14.11.2022
Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций № 75 от 3 августа 2022 г. урегулированы вопросы плавания по внутренним водным путям Беларуси.
Как сообщает Национальный правовой портал, изменениями в правила, в частности, предусмотрены:
корректировка перечня терминов и их определений;
дополнение перечня случаев, при которых каждое судно или состав (исключение – суда, работающие без экипажа) должны управляться судоводителем;
введение требования для эксплуатируемых с экипажем судах внутреннего и смешанного (река–море) плавания об обязательном поднятии флага государства, в реестре которого зарегистрировано судно, в светлое время суток;
уточнение перечня документов, которые должны находиться на судне внутреннего и смешанного (река–море) плавания;
установление требования об ознакомлении судоводителей с ежедневной информацией о состоянии внутренних водных путей на участке, где эксплуатируется судно, размещенной на сайте Государственной администрации водного транспорта (www.gawt.by);
уточнение общих требований к движению и маневрированию;
корректировка положений, касающихся вопросов прохождения судов под мостами, плотин и шлюзов (в том числе уточняется, какие суда не допускаются к шлюзованию, какие действия запрещены при шлюзовании, и др.);
регулирование вопросов движения судов на белорусской части Августовского канала и минском участке внутренних водных путей Республики Беларусь;
корректировка перечней:
сигнальных флагов и знаков;
обозначений мест размещения знаков визуальной сигнализации на судах;
береговых навигационных информационных знаков, регулирующих судоходство по внутренним водным путям;
плавучих навигационных знаков и береговых навигационных знаков обозначения положения судового хода.
Также правовым актом в новой редакции излагается приложение «Перечень и границы внутренних водных путей Республики Беларусь, открытых для судоходства» к ведомственному постановлению № 12 от 23 апреля 2020 г.
Постановление № 75 вступает в силу после его официального опубликования.
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