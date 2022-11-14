ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.11.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНТРАНС СКОРРЕКТИРОВАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ПУТЯМ БЕЛАРУСИ


18:00 14.11.2022

Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций № 75 от 3 августа 2022 г. урегулированы вопросы плавания по внутренним водным путям Беларуси.

Как сообщает Национальный правовой портал, изменениями в правила, в частности, предусмотрены:

корректировка перечня терминов и их определений;

дополнение перечня случаев, при которых каждое судно или состав (исключение – суда, работающие без экипажа) должны управляться судоводителем;

введение требования для эксплуатируемых с экипажем судах внутреннего и смешанного (река–море) плавания об обязательном поднятии флага государства, в реестре которого зарегистрировано судно, в светлое время суток;

уточнение перечня документов, которые должны находиться на судне внутреннего и смешанного (река–море) плавания;

установление требования об ознакомлении судоводителей с ежедневной информацией о состоянии внутренних водных путей на участке, где эксплуатируется судно, размещенной на сайте Государственной администрации водного транспорта (www.gawt.by);

уточнение общих требований к движению и маневрированию;

корректировка положений, касающихся вопросов прохождения судов под мостами, плотин и шлюзов (в том числе уточняется, какие суда не допускаются к шлюзованию, какие действия запрещены при шлюзовании, и др.);

регулирование вопросов движения судов на белорусской части Августовского канала и минском участке внутренних водных путей Республики Беларусь;

корректировка перечней:

сигнальных флагов и знаков;

обозначений мест размещения знаков визуальной сигнализации на судах;

береговых навигационных информационных знаков, регулирующих судоходство по внутренним водным путям;

плавучих навигационных знаков и береговых навигационных знаков обозначения положения судового хода.

Также правовым актом в новой редакции излагается приложение «Перечень и границы внутренних водных путей Республики Беларусь, открытых для судоходства» к ведомственному постановлению № 12 от 23 апреля 2020 г.

Постановление № 75 вступает в силу после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.11.2022
валюта курс
EUR 2.4602
USD 2.4268
RUB 4.0206
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4740 +0.0138
RUB 4.0070 -0.0136
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4680 2.4800
USD 2.4250 2.4340
RUB 3.1000 4.0100
подробнее

Конвертация в банках
на 14.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0140 1.0270
EUR/RUB 62.0000 78.0000
USD/RUB 60.4000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте