Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций № 75 от 3 августа 2022 г. урегулированы вопросы плавания по внутренним водным путям Беларуси.

Как сообщает Национальный правовой портал, изменениями в правила, в частности, предусмотрены:

корректировка перечня терминов и их определений;

дополнение перечня случаев, при которых каждое судно или состав (исключение – суда, работающие без экипажа) должны управляться судоводителем;

введение требования для эксплуатируемых с экипажем судах внутреннего и смешанного (река–море) плавания об обязательном поднятии флага государства, в реестре которого зарегистрировано судно, в светлое время суток;

уточнение перечня документов, которые должны находиться на судне внутреннего и смешанного (река–море) плавания;

установление требования об ознакомлении судоводителей с ежедневной информацией о состоянии внутренних водных путей на участке, где эксплуатируется судно, размещенной на сайте Государственной администрации водного транспорта (www.gawt.by);

уточнение общих требований к движению и маневрированию;

корректировка положений, касающихся вопросов прохождения судов под мостами, плотин и шлюзов (в том числе уточняется, какие суда не допускаются к шлюзованию, какие действия запрещены при шлюзовании, и др.);

регулирование вопросов движения судов на белорусской части Августовского канала и минском участке внутренних водных путей Республики Беларусь;

корректировка перечней:

сигнальных флагов и знаков;

обозначений мест размещения знаков визуальной сигнализации на судах;

береговых навигационных информационных знаков, регулирующих судоходство по внутренним водным путям;

плавучих навигационных знаков и береговых навигационных знаков обозначения положения судового хода.

Также правовым актом в новой редакции излагается приложение «Перечень и границы внутренних водных путей Республики Беларусь, открытых для судоходства» к ведомственному постановлению № 12 от 23 апреля 2020 г.

Постановление № 75 вступает в силу после его официального опубликования.