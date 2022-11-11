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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРОЕКТ ПРАВИЛ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ


11:48 14.11.2022

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым предусмотрена корректировка постановления правительства от 14 декабря 2004 г. № 1590 «Об утверждении Правил бытового обслуживания потребителей».

Как сообщает Национальный правовой портал, проект разработан с целью актуализации постановления № 1590 с учетом современных тенденций развития данной сферы.

В частности, введены новые понятия шеринг, байкшеринг, кикшеринг для регулирования новых видов услуг. Также внесены дополнения и изменения в порядок оказания услуг по аренде механических транспортных средств, велосипедов, самокатов посредством заказа таких услуг с помощью интернет-платформ (мобильное приложение, интернет-сайт и т.д.)

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 14 по 24 ноября 2022 г.
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