Постановлением Минтруда и соцзащиты № 67 от 2 ноября 2022 года утверждена расчетная норма рабочего времени на 2023 год.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, полная норма для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье составит не более 2011 часов, для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 2014 часов.

Как поясняет Минтруда и соцзащиты, расчетная норма рабочего времени на 2023 год установлена исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю (статья 112 Трудового кодекса) и рассчитана для:

шестидневной рабочей недели исходя из продолжительности ежедневной работы в рабочие дни с понедельника по пятницу 7 часов, в субботу – 5 часов, а в рабочие дни, непосредственно предшествующие праздничным дням, – 6 и 4 часа соответственно.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.