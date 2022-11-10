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В БЕЛАРУСИ ВВЕДУТ БАЗУ ДАННЫХ ПО УЧЕТУ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ


14:40 11.11.2022

Постановлением Совета министров № 760 от 10 ноября 2022 г. утверждено Положение о порядке формирования и ведения базы данных по учету доступности объектов социальной инфраструктуры

Как сообщает Национальный правовой портал, принципами формирования и ведения базы данных по учету доступности объектов социальной инфраструктуры (АИС «Доступная среда») выступают: полнота и достоверность содержащихся в ней сведений; информационное взаимодействие с другими государственными информационными системами и государственными информационными ресурсами.

В базу данных будут включены перечень объектов социальной инфраструктуры и информация:

об объектах социальной инфраструктуры (адрес, форма собственности, перечень элементов доступной среды с приложением их фотоизображений (вход на объект, интерьер объекта, территория, на которой располагается объект), информация о доступности объекта (доступный либо частично доступный) и др.);

о поставщиках информации (полное наименование, ведомственная подчиненность (при ее наличии), основной вид экономической деятельности и др.).

Оператором АИС «Доступная среда» определен Центр информационных технологий Министерства труда и социальной защиты.

Этому ведомству поручено обеспечить введение АИС «Доступная среда» в постоянную эксплуатацию с 1 января 2025 г.

Постановление вступает в силу с 6 января 2023 г.

Объекты социальной инфраструктуры – капитальные строения (здания, сооружения) и изолированные помещения, в которых расположены государственные органы и иные организации, оказывающие услуги населению, в том числе сервисные центры операторов и поставщиков услуг электросвязи, учреждения социального обслуживания, образования, организации здравоохранения, культуры, почтовой связи, физической культуры и спорта, туристической индустрии, торговли и общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, банки и небанковские кредитно-финансовые организации, санаторно-курортные и оздоровительные организации, гостиницы, общежития, органы, регистрирующие акты гражданского состояния, нотариальные конторы и нотариальные бюро, юридические консультации, автобусные и железнодорожные вокзалы (станции), аэропорты, а также территория, на которой они расположены.

К элементам доступной среды отнесены пандусы (в том числе мобильные, откидные), электрические подъемные платформы, поручни, речевые звуковые электронные информаторы с дистанционным управлением, универсальные информационные таблички с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, тактильные схемы, тактильные направляющие и предупреждающие указатели, кнопки вызова, расширенные входные дверные проемы, контрастная маркировка полотен прозрачных дверей и дверных ручек, напольные тактильные предупреждающие и направляющие указатели, обустроенные для инвалидов лифты, санитарно-гигиенические помещения, места для стоянки транспортных средств инвалидов, а также иные элементы, обустроенные в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов, регламентирующих создание доступной среды.
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