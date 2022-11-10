Постановлением Министерства связи и информатизации № 19 от 6 октября 2022 г. определены условия включения мероприятий в сфере цифрового развития в государственные и иные программы.

Как сообщает Национальный правовой портал, мероприятия в сфере цифрового развития включаются в государственные и иные программы, если Совет по проектам в сфере цифрового развития при Министерстве связи и информатизации принял решение о целесообразности их реализации. При этом они должны соответствовать:

Положению о порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации государственных программ, утвержденному указом № 289 от 25 июля 2016 г.;

перечню мероприятий в сфере цифрового развития, установленному постановлением Министерства связи и информатизации от 6 октября 2022 г. № 18 «О перечне мероприятий в сфере цифрового развития»;

иному законодательству, определяющему порядок реализации и финансирования мероприятий в сфере цифрового развития.

Указанные мероприятия, которые планируется финансировать:

за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, – включаются:

в госпрограммы в сфере цифрового развития, если мероприятия направлены на:

решение задач общенационального системообразующего характера;

реализацию государственных функций большинством республиканских органов государственного управления;

внедрение результатов выполнения мероприятия одновременно в нескольких областях страны;

в иные госпрограммы (региональные комплексы мероприятий), если мероприятия направлены на решение задач отраслевого (регионального) масштаба;

не за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, – включаются:

в отраслевые и (или) межотраслевые программы, если мероприятия направлены на решение задач отрасли (отраслей) экономики;

в программы социально-экономического развития административно-территориальных единиц и региональные комплексы мероприятий, если мероприятия направлены на решение задач региона, а также масштабирование результатов успешно реализованных пилотных проектов в сфере цифрового развития;

за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на научную, научно-техническую и инновационную деятельность, – включаются в научно-технические программы и государственные программы научных исследований.

Ведомственное постановление от 15 февраля 2017 г. № 3 «Об условиях включения в государственные программы мероприятий в сфере информатизации» признается утратившим силу.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.