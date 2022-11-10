10 ноября Лукашенко подписан указ № 397 «О повышении пенсий».

Как сообщает Национальный правовой портал, с 1 декабря 2022 года на 5% повышаются все виды трудовых пенсий (по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца).

Это третье повышение трудовых пенсий в текущем году. Ранее трудовые пенсии были повышены в марте на 7% и в августе на 10%.

Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в декабре 2022 г. составит 670 рублей. Таким образом, к декабрю 2021 г. пенсия увеличится на 23%.

При этом размер увеличения пенсии у каждого пенсионера будет свой в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при исчислении ему пенсии, а также установленных доплат к основной пенсии.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.