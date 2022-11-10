Постановлением Министерства образования № 274 от 19 августа 2022 года утверждены новые образцы аттестатов, дипломов, свидетельств и других документов об обучении и образовании.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, в свидетельствах об общем и среднем образовании появилась строка «поведение».

Как поясняет пресс-служба Минобразования, несмотря на то что старые образцы документов об обучении и образовании в Беларуси утрачивают свою силу, учреждения, которые имеют право выдавать аттестаты, дипломы, свидетельства и другие документы в сфере образования, смогут и далее использовать бланки старого образца на:

справки об обучении при подтверждении освоения содержания образовательной программы обучающих курсов, свидетельства о присвоении квалификационного разряда (класса, категории) по профессии – до 1 января 2023 года;

бланки документов об образовании (приложений к ним), подтверждающие получение высшего образования, при выдаче обучающимся, зачисленным до 1 сентября 2022 года, – до 1 января 2029 года;

другие бланки документов об обучении или образовании – до их полного использования.