ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.11.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ АТТЕСТАТОВ, ДИПЛОМОВ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБУЧЕНИИ И ОБРАЗОВАНИИ


18:40 10.11.2022

Постановлением Министерства образования № 274 от 19 августа 2022 года утверждены новые образцы аттестатов, дипломов, свидетельств и других документов об обучении и образовании.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, в свидетельствах об общем и среднем образовании появилась строка «поведение».

Как поясняет пресс-служба Минобразования, несмотря на то что старые образцы документов об обучении и образовании в Беларуси утрачивают свою силу, учреждения, которые имеют право выдавать аттестаты, дипломы, свидетельства и другие документы в сфере образования, смогут и далее использовать бланки старого образца на:

справки об обучении при подтверждении освоения содержания образовательной программы обучающих курсов, свидетельства о присвоении квалификационного разряда (класса, категории) по профессии – до 1 января 2023 года;

бланки документов об образовании (приложений к ним), подтверждающие получение высшего образования, при выдаче обучающимся, зачисленным до 1 сентября 2022 года, – до 1 января 2029 года;

другие бланки документов об обучении или образовании – до их полного использования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.11.2022
валюта курс
EUR 2.4577
USD 2.4576
RUB 4.0190
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4499 -0.0078
USD 2.4579 +0.0003
RUB 4.0047 -0.0143
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4460 2.4600
USD 2.4570 2.4650
RUB 3.1000 4.0050
подробнее

Конвертация в банках
на 10.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9920 1.0000
EUR/RUB 61.2000 77.7000
USD/RUB 61.3000 78.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте