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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ АТТЕСТАТОВ, ДИПЛОМОВ И ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБУЧЕНИИ И ОБРАЗОВАНИИ
18:40 10.11.2022
Постановлением Министерства образования № 274 от 19 августа 2022 года утверждены новые образцы аттестатов, дипломов, свидетельств и других документов об обучении и образовании.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, в свидетельствах об общем и среднем образовании появилась строка «поведение».
Как поясняет пресс-служба Минобразования, несмотря на то что старые образцы документов об обучении и образовании в Беларуси утрачивают свою силу, учреждения, которые имеют право выдавать аттестаты, дипломы, свидетельства и другие документы в сфере образования, смогут и далее использовать бланки старого образца на:
справки об обучении при подтверждении освоения содержания образовательной программы обучающих курсов, свидетельства о присвоении квалификационного разряда (класса, категории) по профессии – до 1 января 2023 года;
бланки документов об образовании (приложений к ним), подтверждающие получение высшего образования, при выдаче обучающимся, зачисленным до 1 сентября 2022 года, – до 1 января 2029 года;
другие бланки документов об обучении или образовании – до их полного использования.
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