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МАРТ УТОЧНИЛО ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К НАЛИЧИЮ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ В ТОРГОВЛЕ
17:10 10.11.2022
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 72 от 4 ноября 2022 г. уточнен порядок разработки перечня товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте, а также сроки их предоставления на согласование.
Как сообщает пресс-служба ведомства, субъекты торговли представляют утвержденные перечни товаров на согласование в районные, городские исполнительные комитеты (кроме Минска), администрации районов столицы, государственное учреждение «Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»:
для магазинов с торговой площадью от 1000 кв. м и более – до 17 ноября 2022 г.;
для магазинов с торговой площадью от 300 до 999 кв. м – до 2 декабря 2022 г.;
для магазинов с торговой площадью от 100 до 299 кв. м – до 22 декабря 2022 г.;
для магазинов с торговой площадью до 99 кв. м, киосков, павильонов и автомагазинов – до 1 января 2023 г.
Постановление вступает в силу с 10 ноября 2022 г.
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