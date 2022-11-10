Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 72 от 4 ноября 2022 г. уточнен порядок разработки перечня товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте, а также сроки их предоставления на согласование.

Как сообщает пресс-служба ведомства, субъекты торговли представляют утвержденные перечни товаров на согласование в районные, городские исполнительные комитеты (кроме Минска), администрации районов столицы, государственное учреждение «Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»:

для магазинов с торговой площадью от 1000 кв. м и более – до 17 ноября 2022 г.;

для магазинов с торговой площадью от 300 до 999 кв. м – до 2 декабря 2022 г.;

для магазинов с торговой площадью от 100 до 299 кв. м – до 22 декабря 2022 г.;

для магазинов с торговой площадью до 99 кв. м, киосков, павильонов и автомагазинов – до 1 января 2023 г.

Постановление вступает в силу с 10 ноября 2022 г.