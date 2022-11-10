Депутаты на заседании девятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва 10 ноября 2022 года приняли в двух чтениях законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам рынка ценных бумаг». Об этом сообщает Telegram-канал Палаты представителей Национального собрания.

Согласно информации, основными целями подготовки проекта закона являются:

сохранение действующего в Республике Беларусь правового поля, позволяющего гармонично развиваться лизинговой отрасли и экономически эффективно использовать лизинг как финансовый инструмент при снижении рисков, связанных с лизинговой деятельностью, для всех ее участников;

обеспечение равных условий для осуществления лизинговой деятельности лизинговым организациям – резидентам Республики Беларусь по сравнению с иностранными лизинговыми компаниями – нерезидентами.

Проектом закона предусматривается дополнение статьи 4 Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам рынка ценных бумаг» частью, предусматривающей нераспространение установленного данной статьей ограничения на отношения, возникающие из договора финансовой аренды (лизинга).

Ожидается, что принятие проекта закона будет способствовать: укреплению финансовой стабильности; повышению качества оказываемых лизингодателями услуг финансовой аренды (лизинга); расширению ресурсной базы лизинговых организаций, направляемой на финансирование сделок лизинга с белорусскими предприятиями, и снижению стоимости лизинга путем создания условий для привлечения финансирования.