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В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕНЫ ДОЛЖНОСТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ОКЛАДОВ ГОССЛУЖАЩИХ

14:44 10.11.2022 Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 66 от 31 октября 2022 г. установлены должностные коэффициенты для определения размеров окладов государственных гражданских служащих. Как сообщает Национальный правовой портал, коэффициенты для определения размеров окладов установлены для служащих: Белорусского института стратегических исследований (директора, заместителя директора, начальника управления первого уровня управления, заместителя начальника управления первого уровня управления, начальника отдела первого уровня управления, начальника отдела второго уровня управления, заведующего сектором, главного советника, советника, главного специалиста); Национального центра законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ), Национального центра правовой информации (директора, первого заместителя директора, заместителя директора, заместителя руководителя Института НЦЗПИ, начальника управления первого уровня управления, заместителя начальника управления первого уровня управления, начальника отдела первого уровня управления, заместителя начальника отдела первого уровня управления, начальника отдела второго уровня управления, заместителя начальника отдела второго уровня управления, заведующего сектором, главного советника, советника, главного специалиста). Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.