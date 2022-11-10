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МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ВЫНЕС НА ОБСУЖДЕНИЕ САНИТАРНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
13:58 10.11.2022
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства здравоохранения «Об утверждении санитарных норм и правил».
Как сообщает Национальный правовой портал, предметом правового регулирования проекта постановления являются санитарно-эпидемиологические требования, устанавливаемые к:
содержанию и эксплуатации территорий:
земель общего пользования населенных пунктов;
объектов социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры, земельных участков, предоставленных юридическим лицам для обслуживания многоквартирных жилых домов, общежитий, гаражей и автомобильных стоянок;
мест пользования поверхностными водными объектами, определенными местными исполнительными и распорядительными органами для рекреации, спорта и туризма;
мест погребения;
использованию территорий для строительства (возведения, реконструкции) объектов.
Проект не распространяется на отношения, связанные с содержанием и эксплуатацией земельных участков, находящихся в частной собственности граждан, объектов захоронения отходов, регулированием распространения и численности инвазивных растений.
Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 10 по 20 ноября 2022 г.
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