Депутаты на заседании девятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва 10 ноября 2022 года приняли во втором чтении законопроект «Об урегулировании неплатежеспособности». Об этом сообщает Telegram-канал Палаты представителей Национального собрания.

Согласно информации, в проекте закона закрепляются положения, обеспечивающие увеличение возможностей для защиты прав предприятий, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, о снятии излишней нагрузки с судов и возложении координации процесса в процедурах банкротства на правительство, а также местные исполнительные и распорядительные органы.

В этих целях в проект закона включен целый ряд мер защитного и мотивационного характера, направленных на сохранение производственных комплексов и обеспечение управляемости процессами в ходе урегулирования неплатежеспособности.

В частности, способствовать реабилитации предприятий должны закрепляемые в проекте закона меры, предусматривающие:

отмену обязанности подачи предприятием в период досудебного оздоровления заявления о неплатежеспособности в суд, что обеспечит сохранение предприятием в период досудебного оздоровления контроля над активами и финансово-хозяйственной деятельностью;

расширение перечня мер по предупреждению несостоятельности за счет предоставления права проведения переговоров с кредиторами о заключении соглашений об изменении порядка и условий исполнения обязательств, использования процедур медиации, размещения новых акций среди акционеров и других;

исключение возможности контрагентов предприятия расторгать или изменять положения договоров по причине открытия дела о неплатежеспособности;

утверждение правил своевременной диагностики финансового состояния предприятий, позволяющих предупредить обстоятельства, которые могут привести к неплатежеспособности;

приостановление принудительных взысканий после открытия конкурсного производства.

Документом предусмотрено смягчение условий инициирования несостоятельности самим предприятием для своевременного перехода в стадию санации (не дожидаясь крайне неудовлетворительной структуры баланса, закредитованности, роста пеней, штрафов и неустоек, обращения взысканий на активы и деления единого производственного комплекса). Руководитель получает право обратиться в суд, чтобы объявить предприятие несостоятельным, в случае отсутствия средств на счетах для оплаты долгов (в настоящее время необходимо находиться в состоянии неплатежеспособности в течение года).

Произведенные товары, скоропортящаяся продукция могут быть оперативно проданы без проведения торгов на основании заключенных договоров поставки. Для выплаты заработной платы по согласованию с соответствующим государственным органом и до формирования собрания (комитета) кредиторов может быть продано имущество, не участвующее в производственной деятельности.

В проекте закона закрепляется выработанный практикой оптимальный максимальный срок санации предприятий, совпадающий со сроком среднесрочного бизнес-планирования (36 месяцев с возможным продлением судом на 24 месяца для восстановления платежеспособности или расчета с кредиторами). Подробно регламентируется процедура мирового соглашения.

Право кредитора на взыскание залога с предприятия для сохранения целостности производственного комплекса может быть ограничено судом (по обоснованному ходатайству управляющего). При этом суд наделяется правом утвердить разработанный управляющим план санации с продажей значимого предприятия целиком (согласованный государственным органом) несмотря на позицию кредиторов, настаивающих на распродаже имущества по отдельности.

Расширяются полномочия государственных органов для обеспечения своевременной диагностики состояния предприятий, согласования всех планов, анализа их выполнения и своевременной корректировки, защиты интересов государства и трудового коллектива, решения вопросов, связанных с производством, занятостью, расчетами, имуществом.

Местным исполнительными распорядительным органам предоставляется право по своей инициативе или по просьбе частных предприятий организовать предупреждение банкротства частных предприятий на своей территории (если это необходимо в интересах региона и государства).