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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


АППАРАТ СОВЕТА МИНИСТРОВ ПОЛУЧИТ СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА


12:34 10.11.2022

Аппарат Совета министров получит статус государственного органа. Это предусмотрено проектом закона о внесении изменений в закон "О Совете Министров Республики Беларусь", сообщил журналистам глава правительства Роман Головченко.

"Первая задача, которая решалась, простая. Это приведение закона о Совете министров в соответствие с изменениями в конституцию. Чтобы избежать правовых коллизий, мы просто продублировали основные нормы, которые изменились в конституции применительно к правительству. Кардинально ничего не меняется. Структура правительства остается прежней, за исключением того, что сам Аппарат правительства будет иметь статус государственного органа", - рассказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

По его словам, полномочия президента определять состав правительства сохранятся.

"Там четко прописано, в каких сферах взаимодействуют исполнительная власть и ВНС. Например, премьер-министр ежегодно отчитывается перед ВНС о реализации программы социально-экономического развития страны. Соответственно получает заключение на свою работу либо какие-то корректировки, что надо изменить", - отметил премьер-министр.

Роман Головченко также рассказал, что в законопроекте прописаны универсальные полномочия Совета министров и их полномочия в конкретных сферах.

"Руки у правительства не связаны", - подчеркнул он.

"Мы, разрабатывая этот закон, исходили из того, что он должен представлять собой устойчивый системный элемент исполнительной власти страны. Закон должен носить универсальный характер. Не делаться под какого-то человека, а обеспечивать работоспособность вне зависимости от того, кто будет возглавлять правительство, кто будет заместителями премьер-министра и так далее. С учетом того, что президент поддержал изложенные подходы, эта задача решена", - добавил глава правительства.

Руководитель Аппарата Совета министров Константин Бурак, в свою очередь, отметил, что в законопроекте учтены все внесенные изменения в Конституцию Беларуси, в том числе касательно взаимодействия правительства и Всебелорусского народного собрания.

"Все принципы, которые заложила Конституция, имплементированы в данный законопроект, - пояснил он. - При совершенствовании действующего закона о Совете министров мы выделили общую компетенцию правительства и предельно конкретизировали статьи, которые уже касаются отдельных отраслей и полномочий Совета министров в этих отраслях. То есть основное сверху, дальше идет детализация, предельная конкретика".
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