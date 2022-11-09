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ВОПРОСЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ ДРЕВЕСИНЫ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ
11:47 10.11.2022
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым предусмотрено внесение изменений в постановление правительства № 970 от 30 июня 2008 г.
Как сообщает Национальный правовой портал, предлагаемым к обсуждению проектом постановления предусмотрена корректировка действующих Правил автомобильных перевозок грузов, утвержденных постановлением Совмина № 970 от 30 июня 2008 г., регулирующих транспортировку заготовленной древесины по документу «ТД-ЛЕС». Корректировка связана с практикой применения нормативного правового акта, необходимостью оформления грузосопроводительных документов потребителями, которые осуществляют реализацию древесины в заготовленном виде последующим потребителям (покупателям).
Организатор общественного обсуждения – Министерство лесного хозяйства.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 10 по 20 ноября 2022 г.
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