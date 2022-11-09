На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым предусмотрено внесение изменений в постановление правительства № 970 от 30 июня 2008 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, предлагаемым к обсуждению проектом постановления предусмотрена корректировка действующих Правил автомобильных перевозок грузов, утвержденных постановлением Совмина № 970 от 30 июня 2008 г., регулирующих транспортировку заготовленной древесины по документу «ТД-ЛЕС». Корректировка связана с практикой применения нормативного правового акта, необходимостью оформления грузосопроводительных документов потребителями, которые осуществляют реализацию древесины в заготовленном виде последующим потребителям (покупателям).

Организатор общественного обсуждения – Министерство лесного хозяйства.

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