ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.11.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


УВЕЛИЧИЛАСЬ ЦЕНА НА ГАЗ ДЛЯ КРУПНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ


10:57 10.11.2022

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговали № 73 от 4 ноября 2022 года увеличена цена на газ для крупных потребителей Беларуси.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, отпускная цена на природный газ повышена до 415,67 рубля за 1 тысячу кубометров для компаний, потребивших в 2021 году более 600 млн куб. м газа.

«Установить отпускную цену на природный газ без налога на добавленную стоимость при расчетной теплоте сгорания 7900 ккал/куб. м и курсе белорусского рубля по отношению к российскому рублю 3,6694:100 газоснабжающим организациям, входящим в состав государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз», при поставке через систему газоснабжающих организаций (перепродавцов) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при потребленном объеме природного газа в 2021 году от 600 млн куб. м, кроме юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, использующих природный газ для производства азотных удобрений, в размере 415,67 белорусского рубля за 1000 куб. м», - говорится в постановлении.

Ранее цена на газ для этой группы потребителей составляла 413,14 рубля за 1 тыс. кубометров.

При отклонении фактической среднемесячной теплоты сгорания от расчетной цена на природный газ, указанная выше, пересчитывается с учетом фактической теплоты сгорания по специальной формуле.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 ноября 2022 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.11.2022
валюта курс
EUR 2.4577
USD 2.4576
RUB 4.0190
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4577 +0.0118
USD 2.4576 -0.0063
RUB 4.0190 -0.008
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4460 2.4600
USD 2.4570 2.4650
RUB 3.1000 4.0050
подробнее

Конвертация в банках
на 10.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9920 1.0000
EUR/RUB 61.2000 77.7000
USD/RUB 61.3000 78.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте