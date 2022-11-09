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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УВЕЛИЧИЛАСЬ ЦЕНА НА ГАЗ ДЛЯ КРУПНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ
10:57 10.11.2022
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговали № 73 от 4 ноября 2022 года увеличена цена на газ для крупных потребителей Беларуси.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, отпускная цена на природный газ повышена до 415,67 рубля за 1 тысячу кубометров для компаний, потребивших в 2021 году более 600 млн куб. м газа.
«Установить отпускную цену на природный газ без налога на добавленную стоимость при расчетной теплоте сгорания 7900 ккал/куб. м и курсе белорусского рубля по отношению к российскому рублю 3,6694:100 газоснабжающим организациям, входящим в состав государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз», при поставке через систему газоснабжающих организаций (перепродавцов) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при потребленном объеме природного газа в 2021 году от 600 млн куб. м, кроме юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, использующих природный газ для производства азотных удобрений, в размере 415,67 белорусского рубля за 1000 куб. м», - говорится в постановлении.
Ранее цена на газ для этой группы потребителей составляла 413,14 рубля за 1 тыс. кубометров.
При отклонении фактической среднемесячной теплоты сгорания от расчетной цена на природный газ, указанная выше, пересчитывается с учетом фактической теплоты сгорания по специальной формуле.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 ноября 2022 г.
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