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В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК УЧЕТА И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ


09:59 10.11.2022

Постановлением министерств антимонопольного регулирования и торговали, экономики, финансов, труда и социальной защиты № 71/15/50/68 от 4 ноября 2022 года утверждена Инструкция о порядке планирования и калькулирования себестоимости продукции для целей ценообразования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, инструкцией определена структура себестоимости продукции для целей ценообразования, а также затраты, которые не включаются в себестоимость продукции.

Распространяется на производителей потребительских товаров, указанных в приложении 1 к постановлению № 713.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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