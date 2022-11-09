Постановлением министерств антимонопольного регулирования и торговали, экономики, финансов, труда и социальной защиты № 71/15/50/68 от 4 ноября 2022 года утверждена Инструкция о порядке планирования и калькулирования себестоимости продукции для целей ценообразования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, инструкцией определена структура себестоимости продукции для целей ценообразования, а также затраты, которые не включаются в себестоимость продукции.

Распространяется на производителей потребительских товаров, указанных в приложении 1 к постановлению № 713.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.