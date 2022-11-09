Постановлением Государственного комитета по имуществу № 28 от 21 октября 2022 г. утверждена Инструкция о порядке составления интерактивного паспорта на объект недвижимого имущества.

Как сообщает Национальный правовой портал, интерактивные паспорта составляются республиканской и территориальными организациями по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

Такие паспорта можно получить в отношении расположенных на территории Беларуси: земельных участков; капитальных строений (зданий, сооружений); незавершенных законсервированных капитальных строений; изолированных помещений; машино-мест.

Заказчиком выступает: собственник недвижимого имущества; обладатель права хозяйственного ведения или оперативного управления на него; обладатель права пожизненного наследуемого владения, постоянного пользования, временного пользования или аренды земельного участка; местный исполнительный и распорядительный орган.

Организации по регистрации составляют данные паспорта на основании договора подряда, а также задания на разработку интерактивного паспорта. Задание – неотъемлемая часть договора, в котором заказчик определяет состав и объем информации, подлежащей отображению в интерактивном паспорте, вид и количество приложений к нему.

Для составления интерактивных паспортов организация по регистрации может привлекать на договорной основе третьих лиц, в том числе иную организацию по регистрации.

Паспорта составляются за счет средств заказчика. Их стоимость определяется по соглашению сторон и указывается в договоре.

Указанные паспорта составляются по результатам полевых работ, в которые входят:

проезд (выход) до места выполнения работ;

рекогносцировочный осмотр объекта;

проведение лазерного сканирования объекта (при необходимости);

инструментальные измерения объекта (при необходимости);

составление абриса;

обследование технического состояния объекта недвижимого имущества, его составных элементов и принадлежностей;

фотографирование объекта недвижимого имущества и территории объекта (при необходимости);

иные необходимые мероприятия и работы.

Интерактивный паспорт составляется и выдается заказчику в электронном виде.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Интерактивный паспорт – модель объекта недвижимого имущества, созданная в электронном виде в формате 3D с использованием технологии информационного моделирования, содержащая сведения о количественных и качественных характеристиках такого объекта в пространстве и времени, интегрированных в модель в виде отдельных информационных слоев