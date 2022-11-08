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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ФОНДЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НТП С 2023 ГОДА БУДУТ ФОРМИРОВАТЬСЯ ПО-НОВОМУ
12:24 09.11.2022
С 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года вводится в действие механизм формирования фондов инновационного развития научно-технологических парков (НТП) за счет отчислений НТП и их резидентов. Это предусмотрено указом от 3 января 2007 года № 1 «Об утверждении положения о порядке создания субъектов инновационной инфраструктуры» (с изменениями и дополнениями).
Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, НТП и их резиденты, являющиеся плательщиками налога на прибыль, производят отчисления в фонды инновационного развития в размере 5% от валовой прибыли, признаваемой объектом обложения налогом на прибыль за отчетный год, не позднее 22 марта года, следующего за отчетным.
Суммы денежных средств, перечисленных в фонд инновационного развития, не включаются в затраты, учитываемые при налогообложении, а также во внереализационные расходы (часть четырнадцатая подпункта 2.1 пункта 2 указа № 1).
Денежные средства, образующиеся у НТП для формирования фонда инновационного развития, а также средства, получаемые НТП и их резидентами из фондов инновационного развития, при исчислении налога на прибыль не включаются в состав внереализационных доходов (часть тринадцатая подпункта 2.1 пункта 2 указа № 1).
При этом НТП и их резиденты освобождаются от уплаты налога на прибыль за отчетный (налоговый) период в размере фактически произведенных отчислений в фонд инновационного развития, но не более 50% от суммы исчисленного налога на прибыль (часть десятая подпункта 2.1 пункта 2 указа № 1).
За несвоевременное отчисление средств в фонд инновационного развития предусмотрено начисление пеней, которые подлежат уплате в фонд инновационного развития и не включаются в затраты, учитываемые при налогообложении, а также во внереализационные расходы.
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