Государственную границу в страны Европейского союза в белорусских пунктах пропуска нельзя пересекать на электросамокатах, гироскутерах и сегвеях. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно новым правилам дорожного движения, которые вступили в силу с 27 октября, установлено, что вышеперечисленные устройства не являются транспортными средствами.

«Следовательно, их владельцы приравниваются к пешеходам и не могут использовать указанные средства для пересечения государственной границы в страны ЕС в белорусских пунктах пропуска», - говорится в сообщении.