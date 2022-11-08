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ГРАНИЦУ БЕЛАРУСИ НЕЛЬЗЯ БУДЕТ ПЕРЕСЕЧЬ НА ЭЛЕКТРОСАМОКАТАХ, ГИРОСКУТЕРАХ И СЕГВЕЯХ
09:43 09.11.2022
Государственную границу в страны Европейского союза в белорусских пунктах пропуска нельзя пересекать на электросамокатах, гироскутерах и сегвеях. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
Согласно новым правилам дорожного движения, которые вступили в силу с 27 октября, установлено, что вышеперечисленные устройства не являются транспортными средствами.
«Следовательно, их владельцы приравниваются к пешеходам и не могут использовать указанные средства для пересечения государственной границы в страны ЕС в белорусских пунктах пропуска», - говорится в сообщении.
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