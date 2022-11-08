Постановлением Совета министров № 750 от 3 ноября 2022 г. утверждено Положение, которым определен порядок: учета потребностей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в древесине на корню, реализуемой из фонда облисполкома; приема от них соответствующих заявок; определения объемов древесины, подлежащих реализации вне биржевых торгов; выделения такой древесины.

Как сообщает Национальный правовой портал, потребности юрлиц и ИП в древесине на корню для целей, определенных правилами реализации древесины, учитываются на основании их заявок на очередной год. Заявки направляются до 1 октября года, предшествующего году реализации такой древесины, в райисполкомы, горисполкомы, администрации районов в городах по месту нахождения юрлица или по месту жительства ИП.

В соответствии с правилами реализации древесины, утвержденными указом № 437 от 23 ноября 2020 г., древесина на корню реализуется вне биржевых торгов юрлицам, ведущим лесное хозяйство, подчиненным Министерству лесного хозяйства, в целях заготовки с последующей реализацией деловой древесины в заготовленном виде:

юрлицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ, строительства, в том числе ремонта, животноводческих ферм, других объектов производственной и социальной инфраструктуры, находящихся на балансе сельскохозяйственных организаций;

юрлицам для осуществления строительства, в том числе ремонта, объектов, финансируемых полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов;

юрлицам и ИП, осуществляющим деятельность в области похоронного дела, для изготовления продукции, цены на которую регулируются облисполкомами;

юрлицам и ИП, зарегистрированным в Республике Беларусь с местом нахождения (местом жительства) на территориях, расположенных в зонах радиоактивного загрязнения, для собственного производства и (или) потребления

Для организации учета потребностей юрлиц и ИП в древесине на корню и выделения ее из фонда облисполкома исполкомом создается комиссия и утверждается ее состав.

Если юрлица или ИП письменно отказываются от выделенных им исполкомом объемов древесины, то они могут быть перераспределены другим юрлицам или ИП.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 25 сентября 2022 г.