Правительство Беларуси постановлением № 747 от 3 ноября 2022 года отвязало тарифы за коммунальные услуги от доллара в связи с переходом на расчеты в российских рублях за поставляемый в страну газ.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, индексация тарифов (цен) на коммунальные услуги теперь осуществляется с учетом соотношения установленного Национальным банком официального курса белорусского рубля к иностранной валюте.

При этом тарифы на услуги ЖКХ остаются привязанными к доллару США, пока курс российского рубля остается выше отметки в 75 российских рублей за доллар. И только при условии ослабления курса российского рубля к доллару ниже указанного значения, начинает работать привязка тарифов к курсу российскому рубля, что приводит к уменьшению долларового эквивалента этих тарифов.

Разработана специальная формула, по которой будут рассчитывать индексацию.

«Индексация тарифов на коммунальные услуги осуществляется … в случае отличия официального курса белорусского рубля по отношению к иностранной валюте, установленного Национальным банком на дату оплаты юридическим лицом коммунальных услуг, от примененного при определении тарифов на коммунальные услуги и установления на дату оплаты юридическим лицом коммунальных услуг Центральным банком Российской Федерации официального курса российского рубля к доллару США в размере 75 и более российских рублей за 1 доллар США…», - говорится в документе.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2022 г.