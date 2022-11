Постановлением Совмина № 744 от 3 ноября 2022 года продлен запрет на ввоз товаров компаний Škoda, Liqui Moly и Beiersdorf (торговые марки Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8x4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop the water while using me).

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, запрет на ввоз и продажу товаров продлен до 4 мая 2023 года.

Напомним, вышеперечисленные компании отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею, который планировалось провести в Минске в мае 2021 года.