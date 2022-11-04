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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
САНИТАРНЫЕ НОРМЫ В ОТНОШЕНИИ АГРОЭКОУСАДЕБ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ
18:00 04.11.2022
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства здравоохранения, которым предусматривается утверждение санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации агроэкоусадеб».
Как сообщает Национальный правовой портал, санитарно-эпидемиологические требования в проекте документа установлены с учетом услуг, которые могут оказывать субъекты агроэкотуризма в соответствии с пунктом 5 указа от 4 октября 2022 г. № 351 «О развитии агроэкотуризма».
Правила предусматривают установление санитарно-эпидемиологических требований к:
содержанию и эксплуатации территории, помещений и оборудования агроэкоусадеб;
обеспечению агроэкоусадеб централизованным и (или) нецентрализованным питьевым водоснабжением;
наличию аптечки первой помощи универсальной, перечень вложений в которую определяется Министерством здравоохранения;
хранению и использованию лекарственных средств и медицинских изделий, синтетических моющих средств и товаров бытовой химии, дезинфицирующих средств;
наличию естественного и искусственного освещению, обеспечению круглогодичного проветривания помещений;
проведению уборки и дезинфекции помещений и оборудования агроэкоусадеб;
оказанию услуг бань, саун и душевых;
оказании в помещениях агроэкоусадьбы услуг по проведению презентаций, юбилеев, банкетов, спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и культурных мероприятий;
проведению дератизационных и дезинсекционных мероприятий;
наличию и эксплуатации холодильного оборудования;
оборудованию кухонь и иных помещений, в которых осуществляется хранение и приготовление пищевой продукции;
к обеспечению агроэкотуристов питанием и др.
Основная цель принятия документа – обеспечить охрану здоровья населения, которая заключается в безопасной эксплуатации агроэкоусадьбы для жизни и здоровья граждан, а также минимизации угрозы возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний.
Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 4 по 14 ноября 2022 г.
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