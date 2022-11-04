На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства здравоохранения, которым предусматривается утверждение санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации агроэкоусадеб».

Как сообщает Национальный правовой портал, санитарно-эпидемиологические требования в проекте документа установлены с учетом услуг, которые могут оказывать субъекты агроэкотуризма в соответствии с пунктом 5 указа от 4 октября 2022 г. № 351 «О развитии агроэкотуризма».

Правила предусматривают установление санитарно-эпидемиологических требований к:

содержанию и эксплуатации территории, помещений и оборудования агроэкоусадеб;

обеспечению агроэкоусадеб централизованным и (или) нецентрализованным питьевым водоснабжением;

наличию аптечки первой помощи универсальной, перечень вложений в которую определяется Министерством здравоохранения;

хранению и использованию лекарственных средств и медицинских изделий, синтетических моющих средств и товаров бытовой химии, дезинфицирующих средств;

наличию естественного и искусственного освещению, обеспечению круглогодичного проветривания помещений;

проведению уборки и дезинфекции помещений и оборудования агроэкоусадеб;

оказанию услуг бань, саун и душевых;

оказании в помещениях агроэкоусадьбы услуг по проведению презентаций, юбилеев, банкетов, спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и культурных мероприятий;

проведению дератизационных и дезинсекционных мероприятий;

наличию и эксплуатации холодильного оборудования;

оборудованию кухонь и иных помещений, в которых осуществляется хранение и приготовление пищевой продукции;

к обеспечению агроэкотуристов питанием и др.

Основная цель принятия документа – обеспечить охрану здоровья населения, которая заключается в безопасной эксплуатации агроэкоусадьбы для жизни и здоровья граждан, а также минимизации угрозы возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний.

Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 4 по 14 ноября 2022 г.