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МИНОБРАЗОВАНИЯ УТОЧНИЛО ПЕРЕЧЕНЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, НА КОТОРЫЕ МОЖНО ПОСТУПИТЬ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ


14:48 04.11.2022

Министерство образования 19 октября приняло постановление № 391 «О перечне педагогических специальностей, при поступлении на которые зачисляются без вступительных испытаний отдельные категории абитуриентов».

Как сообщает Национальный правовой портал, в перечень включены, в частности, специальности: дошкольное образование; начальное образование; историческое образование; филологическое образование (с указанием предметных областей); образование в области физической культуры; музейное дело и охрана историко-культурного наследия; инженерно-педагогическая деятельность.

Всего 23 наименования специальностей.

Согласно постановлению, на указанные специальности без вступительных испытаний зачисляются (в том числе поступающие в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста с высшим образованием):

победители (дипломы I, II, III степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году (при наличии рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое они окончили), при поступлении на указанные педагогические специальности и для которых данный учебный предмет определен предметом первого профильного испытания;

лица, имеющие аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой (серебряной) медалью или диплом о среднем специальном образовании с отличием (при наличии рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое они окончили);

лица, прошедшие обучение в профильных классах (группах) педагогической направленности учреждений общего среднего образования и учреждений среднего специального образования (при наличии в документе об образовании отметок не ниже 8 (восьми) баллов по учебным предметам, соответствующим предметам профильных испытаний, отметок не ниже 7 (семи) баллов по всем остальным учебным предметам, при наличии рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое они окончили, и по результатам собеседования, проводимого УВО в порядке, устанавливаемом Министерством образования), при условии последующей обязательной работы по распределению не менее пяти лет после получения высшего образования в дневной форме за счет средств бюджета.

Ведомственное постановление от 7 апреля 2014 г. № 30 «Об установлении перечня педагогических специальностей, при поступлении на которые зачисляются без вступительных испытаний отдельные категории абитуриентов» и изменяющие его постановления признаются утратившими силу.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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