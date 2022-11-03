Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 87 от 17 октября 2022 года изменен порядок привязки стоимости квадратного метра жилья, которое строится с господдержкой, к средней зарплате.

Ранее в соответствии с ведомственным постановлением № 30 от 10 марта 2022 года норматив был привязан к средней зарплате по области или Минску.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, теперь же цена квадратного метра не будет зависеть от региона.

«…норматив предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения многоквартирных жилых домов, строящихся с государственной поддержкой, соответствует номинальной начисленной среднемесячной заработной плате работников Республики Беларусь, рассчитанной нарастающим итогом с начала года, публикуемой Национальным статистическим комитетом», - говорится в постановлении.

В документе также говорится, что нормативы предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения индивидуальных жилых домов пересчитываются ежегодно по состоянию на 1 января каждого года путем умножения таких нормативов на статистический индекс стоимости строительно-монтажных работ за январь-декабрь расчетного года к январю-декабрю года, предшествующего расчетному, публикуемый Национальным статистическим комитетом.

«Нормативы предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения индивидуальных жилых домов, строящихся с государственной поддержкой, не должны превышать номинальную начисленную среднемесячную заработную плату работников Республики Беларусь, рассчитанную нарастающим итогом с начала года, публикуемую Национальным статистическим комитетом», - говорится в документе.