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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ МОЖНО ОБСУДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТОВ В БОЛЬНИЦАХ
11:49 04.11.2022
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства здравоохранения, которым вносятся изменения в ведомственное постановление № 106 от 21 ноября 2019 г.
Как сообщает Национальный правовой портал, документом предлагается актуализировать порядок организации диетического питания пациентов в организациях здравоохранения при оказании медицинской помощи в условиях стационара с учетом правоприменительной практики.
Так, согласно проекту, предусмотрено:
уточнение отдельных организационных вопросов, в том числе учета пациентов, состоящих на питании;
исключение ряда положений, регулирующих отношения со сторонними организациями; среднесуточного набора пищевых продуктов для дневного стационара психоневрологических диспансеров (двухразовое питание); перечня пищевых продуктов и блюд, которые не допускаются в диетическом питании; журнала учета движения суточных проб, который предложено составлять в произвольной форме;
включение положений, уточняющих назначение индивидуальных диет/пищевых продуктов с учетом медицинских показаний (пищевая непереносимость, аллергия и др.), в том числе назначения пищевой продукции энтерального питания;
уточнение характеристик и показаний к назначению стандартных диет;
снижение нормы по отдельным группам пищевых продуктов для наиболее массовых рационов для взрослых (диеты Б, П);
актуализация норм взаимозаменяемости и перечень пищевых продуктов и сырья, используемых при приготовлении блюд диетического питания.
Кроме того, будут уточнены отдельные виды пищевых продуктов (соки, желток и растительное масло), используемые только в домах-ребенка в среднесуточном наборе для детей первого года жизни с использованием пищевой продукции прикорма.
Также предложен дифференцированный подход по использованию соли (для использования при изготовлении блюд и для индивидуального досаливания самим пациентом).
Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 4 по 13 ноября 2022 г.
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