На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства здравоохранения, которым вносятся изменения в ведомственное постановление № 106 от 21 ноября 2019 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом предлагается актуализировать порядок организации диетического питания пациентов в организациях здравоохранения при оказании медицинской помощи в условиях стационара с учетом правоприменительной практики.

Так, согласно проекту, предусмотрено:

уточнение отдельных организационных вопросов, в том числе учета пациентов, состоящих на питании;

исключение ряда положений, регулирующих отношения со сторонними организациями; среднесуточного набора пищевых продуктов для дневного стационара психоневрологических диспансеров (двухразовое питание); перечня пищевых продуктов и блюд, которые не допускаются в диетическом питании; журнала учета движения суточных проб, который предложено составлять в произвольной форме;

включение положений, уточняющих назначение индивидуальных диет/пищевых продуктов с учетом медицинских показаний (пищевая непереносимость, аллергия и др.), в том числе назначения пищевой продукции энтерального питания;

уточнение характеристик и показаний к назначению стандартных диет;

снижение нормы по отдельным группам пищевых продуктов для наиболее массовых рационов для взрослых (диеты Б, П);

актуализация норм взаимозаменяемости и перечень пищевых продуктов и сырья, используемых при приготовлении блюд диетического питания.

Кроме того, будут уточнены отдельные виды пищевых продуктов (соки, желток и растительное масло), используемые только в домах-ребенка в среднесуточном наборе для детей первого года жизни с использованием пищевой продукции прикорма.

Также предложен дифференцированный подход по использованию соли (для использования при изготовлении блюд и для индивидуального досаливания самим пациентом).

Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 4 по 13 ноября 2022 г.