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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЩЕНИЙ В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНИТСЯ С 2023 ГОДА
10:46 04.11.2022
Со 2 января 2023 г. в связи со вступлением изменений в закон от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц» (в редакции закона № 176-З от 28.06.2022) изменяется порядок подачи электронных обращений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, физические и юридические лица реализуют право на подачу электронных обращений только через государственную единую (интегрированную) республиканскую информационную систему учета и обработки обращений граждан и юридических лиц (обращения.бел).
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