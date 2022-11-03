Со 2 января 2023 г. в связи со вступлением изменений в закон от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц» (в редакции закона № 176-З от 28.06.2022) изменяется порядок подачи электронных обращений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, физические и юридические лица реализуют право на подачу электронных обращений только через государственную единую (интегрированную) республиканскую информационную систему учета и обработки обращений граждан и юридических лиц (обращения.бел).