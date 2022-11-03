Постановлением Национального № 343 от 14 сентября 2022 г. утверждены Правила оказания услуг клиринга.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, правила определяют требования к порядку оказания услуг клиринга на территории Беларусиь клиринговым центром, выступающим плательщиком и получателем средств по переводам денежных средств участников клиринга (участников платежной системы) (денежный клиринг), клиринговым центром, не выступающим плательщиком и получателем средств по переводам денежных средств участников клиринга (участников платежной системы) (информационный клиринг), в том числе требования к содержанию услуги клиринга, требования к клиринговым центрам, управлению платежными рисками, перечень подлежащих учету клиринговым центром сведений об участниках клиринга, содержание правил клиринга.

Выделяются следующие виды клиринга:

простой клиринг – клиринг, при котором обязательства и требования по сделкам (операциям) каждого участника клиринга определяются по отдельной совершенной участником клиринга сделке;

многосторонний клиринг – клиринг, при котором обязательства и требования по сделкам (операциям) каждого участника клиринга определяются по всем совершенным участником клиринга сделкам (операциям), включенным в клиринговый пул.

Согласно документу, услуга клиринга включает в себя не менее совокупности следующих операций:

получение клиринговым центром информации по платежам, принятым участником клиринга;

проведение клиринга в соответствии с правилами клиринга;

предоставление результатов клиринга участникам клиринга с целью проведения расчетных операций по счетам своих клиентов;

предоставление результатов клиринга расчетному центру, обеспечивающему отражение дебетовых (кредитовых) позиций по корреспондентским счетам участников клиринга.

Для организации системы учета обязательств и требований участников клиринга клиринговый центр использует клиринговые реестры. Клиринговый центр формирует клиринговые реестры в электронном виде.

В клиринговых реестрах в соответствии с документом учитываются следующие данные по каждому участнику клиринга:

при проведении информационного клиринга – нетто-обязательства (нетто-требования) участников клиринга;

при проведении денежного клиринга:

нетто-обязательства (нетто-требования) участников клиринга;

обязательства клирингового центра;

индивидуальное клиринговое обеспечение (при наличии);

денежные средства, подлежащие возврату (при наличии);

денежные средства, учитываемые в качестве взноса в гарантийный фонд (при наличии).

Постановление вступило в силу 29 октября 2022 г.