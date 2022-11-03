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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ КЛИРИНГА
12:44 03.11.2022
Постановлением Национального № 343 от 14 сентября 2022 г. утверждены Правила оказания услуг клиринга.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, правила определяют требования к порядку оказания услуг клиринга на территории Беларусиь клиринговым центром, выступающим плательщиком и получателем средств по переводам денежных средств участников клиринга (участников платежной системы) (денежный клиринг), клиринговым центром, не выступающим плательщиком и получателем средств по переводам денежных средств участников клиринга (участников платежной системы) (информационный клиринг), в том числе требования к содержанию услуги клиринга, требования к клиринговым центрам, управлению платежными рисками, перечень подлежащих учету клиринговым центром сведений об участниках клиринга, содержание правил клиринга.
Выделяются следующие виды клиринга:
простой клиринг – клиринг, при котором обязательства и требования по сделкам (операциям) каждого участника клиринга определяются по отдельной совершенной участником клиринга сделке;
многосторонний клиринг – клиринг, при котором обязательства и требования по сделкам (операциям) каждого участника клиринга определяются по всем совершенным участником клиринга сделкам (операциям), включенным в клиринговый пул.
Согласно документу, услуга клиринга включает в себя не менее совокупности следующих операций:
получение клиринговым центром информации по платежам, принятым участником клиринга;
проведение клиринга в соответствии с правилами клиринга;
предоставление результатов клиринга участникам клиринга с целью проведения расчетных операций по счетам своих клиентов;
предоставление результатов клиринга расчетному центру, обеспечивающему отражение дебетовых (кредитовых) позиций по корреспондентским счетам участников клиринга.
Для организации системы учета обязательств и требований участников клиринга клиринговый центр использует клиринговые реестры. Клиринговый центр формирует клиринговые реестры в электронном виде.
В клиринговых реестрах в соответствии с документом учитываются следующие данные по каждому участнику клиринга:
при проведении информационного клиринга – нетто-обязательства (нетто-требования) участников клиринга;
при проведении денежного клиринга:
нетто-обязательства (нетто-требования) участников клиринга;
обязательства клирингового центра;
индивидуальное клиринговое обеспечение (при наличии);
денежные средства, подлежащие возврату (при наличии);
денежные средства, учитываемые в качестве взноса в гарантийный фонд (при наличии).
Постановление вступило в силу 29 октября 2022 г.
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