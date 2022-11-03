ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.11.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ КЛИРИНГА


12:44 03.11.2022

Постановлением Национального № 343 от 14 сентября 2022 г. утверждены Правила оказания услуг клиринга.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, правила определяют требования к порядку оказания услуг клиринга на территории Беларусиь клиринговым центром, выступающим плательщиком и получателем средств по переводам денежных средств участников клиринга (участников платежной системы) (денежный клиринг), клиринговым центром, не выступающим плательщиком и получателем средств по переводам денежных средств участников клиринга (участников платежной системы) (информационный клиринг), в том числе требования к содержанию услуги клиринга, требования к клиринговым центрам, управлению платежными рисками, перечень подлежащих учету клиринговым центром сведений об участниках клиринга, содержание правил клиринга.

Выделяются следующие виды клиринга:

простой клиринг – клиринг, при котором обязательства и требования по сделкам (операциям) каждого участника клиринга определяются по отдельной совершенной участником клиринга сделке;

многосторонний клиринг – клиринг, при котором обязательства и требования по сделкам (операциям) каждого участника клиринга определяются по всем совершенным участником клиринга сделкам (операциям), включенным в клиринговый пул.

Согласно документу, услуга клиринга включает в себя не менее совокупности следующих операций:

получение клиринговым центром информации по платежам, принятым участником клиринга;

проведение клиринга в соответствии с правилами клиринга;

предоставление результатов клиринга участникам клиринга с целью проведения расчетных операций по счетам своих клиентов;

предоставление результатов клиринга расчетному центру, обеспечивающему отражение дебетовых (кредитовых) позиций по корреспондентским счетам участников клиринга.

Для организации системы учета обязательств и требований участников клиринга клиринговый центр использует клиринговые реестры. Клиринговый центр формирует клиринговые реестры в электронном виде.

В клиринговых реестрах в соответствии с документом учитываются следующие данные по каждому участнику клиринга:

при проведении информационного клиринга – нетто-обязательства (нетто-требования) участников клиринга;

при проведении денежного клиринга:

нетто-обязательства (нетто-требования) участников клиринга;

обязательства клирингового центра;

индивидуальное клиринговое обеспечение (при наличии);

денежные средства, подлежащие возврату (при наличии);

денежные средства, учитываемые в качестве взноса в гарантийный фонд (при наличии).

Постановление вступило в силу 29 октября 2022 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.11.2022
валюта курс
EUR 2.4431
USD 2.4744
RUB 4.0195
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4368 -0.0063
USD 2.4948 +0.0204
RUB 4.0158 -0.0037
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4310 2.4440
USD 2.4910 2.4950
RUB 3.1000 4.0100
подробнее

Конвертация в банках
на 03.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9750 0.9790
EUR/RUB 61.0000 77.4500
USD/RUB 62.1000 78.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте