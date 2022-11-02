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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ПАРКА «МИР» МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ
11:37 03.11.2022
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды «О преобразовании памятника природы республиканского значения парк «Мир».
Как сообщает Национальный правовой портал, документ предусматривает преобразование в Кореличском районе Гродненской области указанного ботанического памятника природы в связи с изменением его границ, площади, режима охраны и использования.
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси со 2 по 12 ноября 2022 г., а также направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес: .
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