На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды «О преобразовании памятника природы республиканского значения парк «Мир».

Как сообщает Национальный правовой портал, документ предусматривает преобразование в Кореличском районе Гродненской области указанного ботанического памятника природы в связи с изменением его границ, площади, режима охраны и использования.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси со 2 по 12 ноября 2022 г., а также направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес: .