ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.11.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МАРТ УТВЕРДИЛО ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К НАЛИЧИЮ В МАГАЗИНАХ ТОВАРОВ


09:49 03.11.2022

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 68 от 25 октября 2022 года утвержден перечень товаров, которые обязательны к наличию в магазинах.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, товары, обязательные к наличию для реализации, определяются в зависимости от вида и типа торгового объекта, размера его торговой площади, специализации.

В частности, постановлением определены виды молочных, мясных, рыбных продуктов, продуктов для детского питания, кондитерских изделий, бакалейных товаров, плодоовощной и иной продукции, которые должны быть на полках продовольственных неспециализированных магазинов с универсальным ассортиментом товаров.

Для непродовольственных неспециализированных магазинов также перечислены необходимые в наличии товары по мужской, женской, детской одежде и обуви, столовому и постельному белью, предметам гигиены, парфюмерии, игрушкам, канцелярским принадлежностям, электротоварам и инструментам, мебели, посуде, бытовой химии и другим видам.

Как сообщает пресс-служба МАРТ, документ разработан в соответствии с пунктом 13 постановления Совета министров №713 «О системе регулирования цен» от 19 октября 2022 года и вносит изменения в постановление МАРТ № 74 от 19 ноября 2020 г.

Ведомство уточняет, что до 10 ноября 2022 года субъекты торговли обязаны разработать, утвердить и согласовать перечини с местными исполнительными органами власти (обязанность прописана пунктом 13 постановления № 713. Процедура согласования определена постановлением МАРТ № 63 от 21 октября 2022 г).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.11.2022
валюта курс
EUR 2.4431
USD 2.4744
RUB 4.0195
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4431 -0.0099
USD 2.4744 -0.0001
RUB 4.0195 +0.0026
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4400 2.4500
USD 2.4780 2.4850
RUB 3.1000 4.0100
подробнее

Конвертация в банках
на 03.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9810 0.9890
EUR/RUB 61.0000 78.0000
USD/RUB 61.8000 78.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте