Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 68 от 25 октября 2022 года утвержден перечень товаров, которые обязательны к наличию в магазинах.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, товары, обязательные к наличию для реализации, определяются в зависимости от вида и типа торгового объекта, размера его торговой площади, специализации.

В частности, постановлением определены виды молочных, мясных, рыбных продуктов, продуктов для детского питания, кондитерских изделий, бакалейных товаров, плодоовощной и иной продукции, которые должны быть на полках продовольственных неспециализированных магазинов с универсальным ассортиментом товаров.

Для непродовольственных неспециализированных магазинов также перечислены необходимые в наличии товары по мужской, женской, детской одежде и обуви, столовому и постельному белью, предметам гигиены, парфюмерии, игрушкам, канцелярским принадлежностям, электротоварам и инструментам, мебели, посуде, бытовой химии и другим видам.

Как сообщает пресс-служба МАРТ, документ разработан в соответствии с пунктом 13 постановления Совета министров №713 «О системе регулирования цен» от 19 октября 2022 года и вносит изменения в постановление МАРТ № 74 от 19 ноября 2020 г.

Ведомство уточняет, что до 10 ноября 2022 года субъекты торговли обязаны разработать, утвердить и согласовать перечини с местными исполнительными органами власти (обязанность прописана пунктом 13 постановления № 713. Процедура согласования определена постановлением МАРТ № 63 от 21 октября 2022 г).