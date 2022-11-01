Совет Министров 25 октября принял постановление № 726 «Об источниках электрической и (или) тепловой энергии».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом утверждено Положение о согласовании создания новых, реконструкции, модернизации, технической модернизации источников электрической и (или) тепловой энергии.

Положением установлен порядок создания юрлицами, не входящими в состав государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго», и индивидуальными предпринимателями источников электрической энергии и (или) источников тепловой энергии производительностью 500 кВт и более в части согласования Министерством энергетики.

Под созданием понимаются создание новых, реконструкция, модернизация, техническая модернизация источников электрической энергии и (или) источников тепловой энергии производительностью 500 кВт и более

Действие положения не распространяется на создание:

источников электрической энергии и (или) источников тепловой энергии производительностью 500 кВт и более воинскими частями и организациями Вооруженных Сил;

новых, реконструкцию, модернизацию, техническую модернизацию источников электрической и (или) тепловой энергии, в отношении которых до вступления в силу постановления № 726 получена разрешительная документация на строительство либо подано заявление о выдаче разрешительной документации на строительство.

Кроме того, постановлением № 726 корректируется ряд постановлений правительства, в числе которых:

от 31 октября 2001 г. № 1595 «Об утверждении Положения о Министерстве энергетики Республики Беларусь»;

от 6 ноября 2007 г. № 1474 «Об утверждении Положения о порядке установления охранных зон объектов газораспределительной системы, размерах и режиме их использования»;

от 17 октября 2011 г. № 1394 «Об утверждении Правил электроснабжения»;

от 22 декабря 2015 г. № 1079 «О дополнительных мерах по обеспечению условий для заселения граждан в жилые помещения в завершенных строительством многоквартирных жилых домах»;

от 11 сентября 2019 г. № 609 «О вопросах в области теплоснабжения».

Постановление вступает в силу через месяц после его официального опубликования.