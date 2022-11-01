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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ В БЕЛАРУСИ СНИЖЕНЫ


10:00 02.11.2022

Постановлением Совета министров № 738 от 31 октября 2022 г. в Беларуси снижены ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Как сообщает Национальный правовой портал, ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты составляют $42,7 за 1 т (ранее – $44,4); прямогонный бензин – $23,4 за 1 т (ранее – $24,4); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – $12,8 за 1 т (ранее – $13,3).

Постановление вступает в силу с 1 ноября 2022 г.
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