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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ГРАФИК ПЕРЕНОСА РАБОЧИХ ДНЕЙ В 2023 ГОДУ
18:11 01.11.2022
Постановлением Совета министров № 739 от 1 ноября 2022 г. утвержден график переноса рабочих дней в 2023 году.
Как сообщает Национальный правовой портал, в 2023 году будут перенесены:
24 апреля (понедельник) – на субботу 29 апреля;
8 мая (понедельник) – на субботу 13 мая;
6 ноября (понедельник) – на субботу 11 ноября.
Организациям с учетом специфики производства (работы) предоставлено право переносить рабочие дни в ином порядке в соответствии с законодательством.
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