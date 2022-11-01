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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ГРАФИК ПЕРЕНОСА РАБОЧИХ ДНЕЙ В 2023 ГОДУ

18:11 01.11.2022 Постановлением Совета министров № 739 от 1 ноября 2022 г. утвержден график переноса рабочих дней в 2023 году. Как сообщает Национальный правовой портал, в 2023 году будут перенесены: 24 апреля (понедельник) – на субботу 29 апреля; 8 мая (понедельник) – на субботу 13 мая; 6 ноября (понедельник) – на субботу 11 ноября. Организациям с учетом специфики производства (работы) предоставлено право переносить рабочие дни в ином порядке в соответствии с законодательством.