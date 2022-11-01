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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


РЕОРГАНИЗАЦИЮ КОМПАНИЙ С УЧАСТИЕМ ИНВЕСТОРОВ ИЗ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН В БЕЛАРУСИ ЗАПРЕТИЛИ


16:39 01.11.2022

В Беларуси запрещается реорганизация ряда принадлежащих иностранным собственникам компаний, включенных в ранее установленный постановлением Совмина № 436 от 01.07.2022 (с изменениями от 07.10.2022) перечень из 195 таких компаний. Об этом говорится в указе № 386 «О бюджетном финансировании» от 31 октября 2022 года, которым внесены изменения в указ № 93 от 14 марта 2022 года.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, государственная регистрация юридического лица, создаваемого в результате реорганизации юридического лица Республики Беларусь, включенного в перечень (Совмина), изменений, вносимых в устав такого юридического лица в связи с его реорганизацией, либо отчуждением его участниками, являющимися лицами из иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц, долей в уставном фонде юридического лица, либо выходом такого участника из юридического лица, не осуществляется.

Этим же документом ряд дополнительных мер по «обеспечению стабильного функционирования экономики» продлен на 2023 год.

Кроме того, «ряд мер» дополнен пунктом, предоставляющем правительству полномочия «устанавливать особенности осуществления контрольной (надзорной) деятельности в сфере соблюдения законодательства о ценах и ценообразовании».

Следует отметить, что часть положений указа № 386 не опубликована, а принята для служебного пользования.
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