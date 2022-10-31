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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ВЛАСТИ МИНСКА УСТАНОВИЛИ НОРМАТИВЫ ФАКТИЧЕСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА СЕНТЯБРЬ


11:12 01.11.2022

Решением Минского городского исполнительного комитета № 3575 от 20 октября 2022 г. установлены нормативы фактического потребления тепловой энергии за сентябрь.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, установлены следующие нормативы фактического потребления тепловой энергии по жилым домам, не оборудованным приборами группового учета расхода тепловой энергии:

на отопление 1 кв. метра общей площади жилых помещений за сентябрь 2022 года в размере 0,0098 Гкал/1 кв. метр;

на подогрев 1 куб. метра воды за сентябрь 2022 года в размере 0,0747 Гкал/1 куб. метр.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.
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