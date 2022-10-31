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В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН РЕГЛАМЕНТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


10:15 01.11.2022

Постановлением Министерства внутренних дел № 234 от 9 сентября 2022 г. утвержден Регламент функционирования республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

Как сообщает Национальный правовой портал, регламентом определены:

вопросы функционирования республиканской системы мониторинга общественной безопасности;

структура системы мониторинга и требования, предъявляемые к ее элементам, функциональные возможности системы;

механизм взаимодействия между оператором системы мониторинга и пользователями;

иные вопросы, не урегулированные Положением о республиканской системе мониторинга общественной безопасности.

Задачи республиканской системы мониторинга общественной безопасности:

наблюдение за состоянием общественной безопасности для обеспечения общественного порядка, профилактики, выявления (раскрытия) и пресечения правонарушений, расследования преступлений, розыска лиц, их совершивших, и лиц, без вести пропавших (безвестно исчезнувших), фиксации административных правонарушений против безопасности движения и эксплуатации транспорта, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

оперативное информирование о зафиксированных событиях путем автоматизации процессов сбора, обработки, анализа, хранения информации и ее передачи на средства отображения информации пользователей.

Документом в том числе установлены:

требования к оборудованию автоматизированных рабочих мест для работы с программной платформой;

требования к техническим характеристикам, монтажу, а также дополнительные требования к различным типам видеокамер для их использования в составе системы мониторинга;

критерии значимости (приоритетности) подключения объектов (мест установки) к системе мониторинга;

типовой перечень зон обзора, задач видеонаблюдения в зависимости от критериев значимости (приоритетности) подключения объектов (мест установки) к системе мониторинга и типов видеокамер, подключаемых к системе мониторинга;

сведения, включаемые в ежемесячный отчет оператора о функционировании системы мониторинга.

Операторы, пользователи и собственники объектов (мест установки) применяют Регламент при реализации мероприятий по:

созданию и мониторингу функционирования системы мониторинга;

управлению, развитию и технической эксплуатации аппаратно-программного комплекса центров обработки данных оператора, включая программную платформу.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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