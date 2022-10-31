Постановлением Министерства связи и информатизации № 15 от 6 октября 2022 года установлена форма технического паспорта мероприятия в сфере цифрового развития.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, паспорт является основным документом, формируемым при подготовке к реализации мероприятий в сфере цифрового развития в рамках государственных или иных программ, в том числе отраслевых или межотраслевых программ, программ социально-экономического развития административно-территориальных единиц, региональных комплексов мероприятий.

В паспорте подлежат описанию ключевые характеристики будущего мероприятия в сфере цифрового развития.

В общих сведениях приводится информация об основных характеристиках мероприятия: наименование, календарные сроки реализации и длительность реализации мероприятия, государственные органы, готовые выступить заказчиками и созаказчиками мероприятия, планируемые источники и объемы его финансирования, а также сведения о разработчиках технического паспорта.

Раздел с описанием мероприятия содержит его основные характеристики, начиная от целей и задач мероприятия, заканчивая программно-аппаратными средствами, необходимыми для его реализации. Также в этом разделе содержится информация о том, какие меры планирует предпринять государственный орган – потенциальный заказчик для внедрения и обеспечения функционирования результатов мероприятия с учетом законодательства в сфере цифрового развития и информатизации.

В соответствии с указом № 136 от 7 апреля 2022 года технический паспорт мероприятия в сфере цифрового развития является объектом экспертизы в сфере цифрового развития, по результатам которой принимается решение о целесообразности реализации описанного в нем мероприятия в государственной или иной программе. Прошедший экспертизу паспорт является основанием для включения мероприятия в одну из программ и проведения процедуры закупки для выбора исполнителя работ по нему. Технические требования, указанные в техническом паспорте мероприятия в сфере цифрового развития, являются обязательными для соблюдения при реализации такого мероприятия.